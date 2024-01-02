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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس تؤكد استشهاد نائب رئيس الحركة صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت

انفجار الضاحية الجنوبية
انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
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أكدت حماس استشهاد نائب رئيس الحركة صالح العاروري واثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وشددت حماس على أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وتثبت مجددا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة.

وقالت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، استشهد في قصف بمكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووقع انفجار كبير في الساعات الماضية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار.

حماس صالح العاروري انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت