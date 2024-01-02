الوفد: نمثل صوت المعارضة الوطنية.. ونظل بيتًا لكل المصريين

قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن حزب الوفد يمثل صوت المعارضة الوطنية، وأحد أعرق الأحزاب التاريخية في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف الهضيبي، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن بيت الأمة هو بيت لكل مصري، وسيظل رمزًا للوطنية، مشيرًا إلى أنه رغم تعاقب الأزمات لا يزال الوفد صامدًا بعزيمة رجاله في كل المحافظات.

وأوضح الهضيبي، أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات الخاصة بتقوية البناء الداخلي والعمل على تحقيق مزيد من المكتسبات وتعزيز الصلة بالشارع.

وتابع: «يأتي على رأس هذه الإجراءات البدء في انتخابات اللجان العامة بالمحافظات حيث تعد تلك الخطوة مرحلة فارقة في تاريخ بيت الأمة».