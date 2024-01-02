حنان عمار: انضمام مصر لـ"البريكس" يسهم في تعزيز التعاون الدولي

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن انضمام مصر رسميًا إلى تجمع البريكس، سيكون له تأثير إيجابي على مستويات متعددة، مؤكدة أن هذا الانضمام سيعزز ارتباط مصر بالتكتلات الدولية، مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الفوائد الاقتصادية والسياسية الممكنة.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية البريكس كواحدة من أقوى التجمعات العالمية، حيث يضم دولًا من بين أكثر الاقتصادات نموًا في العالم، وبالتالي يمكن لمصر الاستفادة من الشراكة مع هذا التكتل لتعزيز اقتصادها وتعزيز تأثيرها السياسي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى أنه سيسهم في تعزيز التعاون الدولي وتوسيع دائرة شراكاتها، مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن تجمع البريكس يحقق أهدافًا ذات أهمية كبيرة، حيث يسعى بشكل رئيسي إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول الأعضاء، ويعمل التكتل أيضًا على تعزيز الشفافية وتنسيق المواقف في المنتديات الدولية، كما أن قوة البريكس تأتي من تجمعه بين اقتصادات كبيرة ونامية، مما يسهم في تعزيز القوة الاقتصادية، وبالتالي يعزز التكتل القدرة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء، ويعزز العلاقات الثنائية بين دوله الأعضاء والتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى.

وتابعت: "أن انضمام مصر لتجمع البريكس يتيح لها فرصًا اقتصادية مهمة، ومن بين هذه الفرص تأتي استفادة مصر من التعامل بالعملات المحلية بين دول التجمع، والتي تُسهم في تحسين آليات التجارة بين الدول الأعضاء، خاصةً في ظل المبادرات التي يشارك فيها تجمع البريكس حاليًا، مثل تحويل التجارة إلى استخدام عملات بديلة".

وأبرزت النائبة، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يعتبر تأكيدًا على قوة وتنوع العلاقات الاقتصادية والسياسية الوطيدة بين مصر ودول التكتل، بالإضافة إلى أهمية ومكانة مصر الاقتصادية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن التقارب مع مجموعة البريكس يسهم بشكل فعّال في تعزيز جهود الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر على مدى السنوات الأخيرة.