أتلتيكو مدريد يخسر 4 نجوم في قمة جيرونا الملتهبة بالدوري الإسباني

يواجه أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني، تحديًا كبيرًا في مباراته القادمة ضد جيرونا، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة 19، بسبب غياب العديد من لاعبيه الأساسيين.

ويعاني الفريق من غيابات طويلة الأمد لثلاثة من لاعبيه الرئيسيين، وهم بابلو باريوس وتوماس ليمار ورينيلدو ماندافا.

ويعاني باريوس من مزق في الرباط الداخلي للركبة، ولن يشارك في المباراة، كما يغيب ليمار بسبب مزق في وتر أكيليس، أما ماندافا، فلن يكون متاحًا بسبب استدعائه من قبل منتخب موزمبيق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

إضافة إلى هذه الغيابات الطويلة الأمد، يواجه أتلتيكو مدريد أيضًا غياب كاجلار سوينجو، الذي عاد للمران الجماعي، لكنه يواجه عقوبة الإيقاف بعد طرده في مواجهة إشبيلية.

ويأمل سيميوني أن يتمكن فريقه من التغلب على هذه الغيابات الصعبة، وتحقيق الفوز على جيرونا، ليقترب من صدارة الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة فيما يتقاسم جيرونا الصدارة مع ريال مدريد برصيد 45 نقطة.