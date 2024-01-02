استشهاد نائب رئيس حركة حماس فى انفجار ضاحية بيروت اللبنانية

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 06:52 م

قالت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، استشهد في قصف بمكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووقع انفجار كبير في الساعات الماضية بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، بسماع دوي انفجار كبير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتضارب في الأنباء حول أسبابه.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت: "فرق الدفاع المدني تتوجه الآن إلى موقع الانفجار في بيروت وقوات الأمن تغلق الطرق المحيطة".

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية: "هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجما عن عمل عدائي لا سيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت".