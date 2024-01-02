نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق: 2024 سيكون عامًا حافلًا للولايات المتحدة

قال جويل روبن نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن ٢٠٢٤ سيكون عامًا حافلًا بالنسبة للولايات المتحدة لم نر له مثيلا من قبل، بسبب الانتخابات الرئاسية، وسيواجه الرئيس السابق ترامب الرئيس الحالي بايدن، وهذا لم يحدث كثيرا في التاريخ.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أيضا الانتخابات الروسية، وقد أعلن بوتين ترشيح نفسه، ومن غير المرجح وجود مرشحين أقوياء أمامه وبالتالي سيسيطر على الانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات الأمريكية ستجرى في نهاية العام، وستكون محط اهتمام قومي أمريكي، وستكون هناك تأثيرات مختلفة إذا فاز جو بايدن مقابل إذا ما فاز دونالد ترامب.

ولفت إلى أن بايدن يؤمن بالدبلوماسية والتعاون مع المنظمات متعددة الأطراف وسيدعم الفلسطينيين، بينما ترامب لن يفعل ذلك، وإذا فاز بايدن سيستمر في معارضة بوتين في حرب أوكرانيا، بينما إذا فاز ترامب فإن بوتين سيطمئن أن سياسته ستنجح.