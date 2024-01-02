"الوزراء السعودي" يثمن التعاون مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره للتقدم الذي تحقق في مبادرة "منار" السعودية اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أهميتها كنموذج يستوحى منه العالم لتطوير استراتيجياته في سبيل تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، أن هذا الإشادة جاءت خلال اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتم خلال الاجتماع استعراض الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث تم التركيز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول المجلس أيضًا تطور أعمال اللجان المشتركة بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، مع التركيز على توقيع مذكرات تفاهم تعزز التعاون في مختلف المجالات لتعزيز العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة.