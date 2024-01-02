القضاء العراقي يصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق 4 عناصر إرهابية

أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق 4 عناصر تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، أُدينوا في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والجيش، وأخرى في أسواق وتجمعات مدنية، حيث أصدر حكمه على الإرهابي المكنى "أبو دجانة" بالإعدام، وعلى 3 آخرين بالمؤبد.



ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإن جهاز الأمن الوطني في وقت سابق بمحافظة كركوك نفذ عملية أسفرت عن الإطاحة بالإرهابي المكنى (أبو دجانة) المطلوب وفق أحكام المادة (٤) ارهاب وإفشال مخططه الإرهابي الذي كان يحاول تنفيذه داخل أسواق كركوك باسم (غزوة العيد)، حيث قام الارهابي المذكور بارتكاب عمليات اجرامية عدة استهدفت القوات الأمنية في مناطق متفرقة بالمحافظة منها استهداف مفرزة شرطة في منطقة "بنجا علي" واستهداف عجلة منتسب بعبوة ناسفة في منطقة "الفيلق" وكذلك استهداف دورية للنجدة قرب ملعب "واحد حزيران" راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، وبعد استكمال التحقيقات معه جرى إحالته إلى القضاء العراقي، وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك حكماً بالإعدام بحقه نتيجة لانتمائه إلى عصابات داعش الارهابية وارتكابه الجرائم بحق القوات الأمنية والمدنيين.

وأضاف البيان، أن القضاء أصدر حكمه بالسجن المؤبد على 3 إرهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ (٥٥) التي تقع بأطراف مدينة كركوك قرب الطريق الحولي والتي أسفرت عن إصابة ضابط ومنتسب في القوات الأمنية بجروح بليغة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارزنا لمتابعة ومراقبة المتهمين بالتنسيق مع الجهد الفني ما أفضى إلى القبض عليهم بفترة وجيزة في مناطق متفرقة من المحافظة، وبعد اكمال التحقيقات تم إحالتهم إلى القضاء الذي أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحقهم.

