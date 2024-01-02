رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث أوجه التعاون مع وزارة المالية

استقبل الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي المحاسب محمود حمدان وكيل وزارة المالية بقنا بحضور مندوبي المالية بالجامعة وذلك لمناقشة على اوجه التعاون بين وزارة المالية وجامعة جنوب الوادي.

كما تم بحث عملية استكمال التحول الرقمي والرقمنة بجامعة جنوب الوادي من خلال ميكنة ( الموارد البشرية ) وتدريب العاملين بالموارد البشرية على مستوى الجامعة وكذلك العاملين بإدارات التعاقدات بالجامعة من قبل المدرسين المعتمدين بالمديرية المالية.

كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون بين المديرية المالية وجامعة جنوب الوادي في كافه الشئون المالية وذلك لتلقي الدعم الفني اللازم لأنظمة وزارة المالية المعتمدة بالجامعة.