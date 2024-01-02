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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قائد القوات البحرية المصرية يلتقي آمر القوة البحرية الكويتية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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التقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطى آمر القوة البحرية الكويتية، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية المنضمَّة حديثًا لأسطول القوات البحرية، والمرور على لواء الوحدات الخاصة، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية.

كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الإسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الرائدة فى مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقاُ لأحدث النظم التكنولوجية .

يأتى ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.
 

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القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة القوة البحرية الكويتية