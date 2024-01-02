وزيرة الرياضة: مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة تخطت الـ55%

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن ملف الشباب يحظي بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية، وهو ما انعكس علي وجود العديد من المشروعات والمنشآت الشبابية العملاقة التي تجعلنا نؤكد أن مصر ستظل دائما الأفضل.

وتابع الوزير خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن العلاقة بين الوزارة ونواب البرلمان قائمة على التناغم والتنسيق المتواصل من أجل تحقيق مصالح الشباب المصري.

وأثني على الدور الوطني لنواب البرلمان في الانتخابات الرئاسية حيث لاحظ الجميع دورهم القوي مع شباب مصر في التعاون والتناغم في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية ،لافتا الي أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات تخطت نسبة ال٥٥٪ وذلك كان مستهدفاتنا وهو ما استطعنا تحقيقه ببناء منظومة شبابية.

وتابع وزير الرياضة: هناك تكامل بين وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة ،وهناك شراكة حقيقة من أجل الشباب المصري ، حيث ما لم نراه في الوزارة نراه بعين النائب ودائما مصالحنا تتفق مع مطالب النواب متابعا " نرفع شعار دائما النائب علي حق " وذلك لتحقيق مصالح الشباب.