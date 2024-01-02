ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ثقافة كفر الشيخ يقدم "الإسكندراني" ضمن احتفالات العام الجديد

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم فرع ثقافة كفر الشيخ التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن احتفالات العام الجديد بسينما الشعب على مسرح المركز الثقافي فيلم "الإسكندراني" الذي يتم عرضه بداية من 4 يناير الجارى.

 فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبدالله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

مشروع سينما الشعب هو واحد من ضمن المشاريع والمبادرات التي تُقدم  ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، لتتيح من خلاله فرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح افاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم الى داخل الوطن.

فرع ثقافة كفر الشيخ العام الجديد سينما الشعب فيلم الاسكندراني الاسكندراني