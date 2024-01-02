ثقافة كفر الشيخ يقدم "الإسكندراني" ضمن احتفالات العام الجديد

يقدم فرع ثقافة كفر الشيخ التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن احتفالات العام الجديد بسينما الشعب على مسرح المركز الثقافي فيلم "الإسكندراني" الذي يتم عرضه بداية من 4 يناير الجارى.

فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبدالله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

مشروع سينما الشعب هو واحد من ضمن المشاريع والمبادرات التي تُقدم ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، لتتيح من خلاله فرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح افاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم الى داخل الوطن.