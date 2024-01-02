بالفيديو.. الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري يقيمان مخيمًا جديدًا للعائلات النازحة في خان يونس

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو، لإنشاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لأول مخيم منظم بالتعاون مع نظيرتها المصرية في خان يونس لإيواء الأسر النازحة وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويظهر الفيديو، استضافة المخيم في مرحلته الأولى لـ300 عائلة، إضافة لفرق طبية وإسعافات أولية وإغاثية من الهلال الأحمر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه سيتم لاحقا توسيع الطاقة الاستيعابية للمخيم إلى 1000 خيمة، لتوفير المأوى لآلاف النازحين في جنوب غزة.

ويلجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى جنوب القطاع في ظل وضع إنساني متدهور، مع بقاء عدد قليل من المستشفيات العاملة في القطاع لعلاج المصابين في القتال.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا لأكثر من 80 يومًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.