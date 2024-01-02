شبورة كثيفة وضباب.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء؛ إذ يسود طقس مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد وبارد علي باقي الانحاء.

ويشهد الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى 11 درجة.