برلماني: صندوق الطوارئ الطبية سيصحح مسار العلاج على نفقة الدولة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أن القانون سيصحح مسار الإنفاق في بند العلاج على نفقة الدولة، من خلال تشكيل لجنة للأمراض الوراثية والنادرة مثل أنيميا البحر المتوسط، وضمور العضلات.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة إنشاء صندوق يتحمل الانفاق على مثل هذه الأمراض حتى لا تكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وتابع النائب علاء عابد، أن مجلس النواب ينفذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال إقرار تشريعات.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بالبدء في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية تتناسب مع احتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن عام 2024 سيشهد طفرة كبيرة في تلبية احتياجات المواطنين.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.