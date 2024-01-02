مؤشرات البورصة خضراء في ختام أولى جلسات 2024

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء - أولى جلسات عام 2024، وزاد رأس المال السوقي بنحو 33.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.753 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.44%، ليغلق عند مستوى 25,501.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.47%، ليغلق عند مستوى 10,859.31 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.34% ليغلق عند 30,887.48 نقطة.

وارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 3.06%، ليغلق عند مستوى 5,640.68 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.93%، ليغلق عند مستوى 8,111.12 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.74%، ليغلق عند مستوى 4,724.33 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 63.1 مليون جنيه، و43.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 106.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 119. 7 ألف صفقة منفذة.