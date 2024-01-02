ديبورتيفو ألافيس يبحث عن طريق الانتصارات أمام ريال سوسيداد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثامنة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "انويتا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال سوسيداد، الذى يستضيف نظيره ديبورتيفو ألافيس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى.

يسعى فريق ريال سوسيداد لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الأخيرة، بعدما حقق الفوز فى جولة ثلاث جولات من آخر 6 جولات فى الليجا، وثلاث تعادلات.

بينما يأمل فريق ديبورتيفو ألافيس، فى تحقيق أول انتصار له منذ 4 جولات لم يتذوق فيها طعم الانتصار، حقق خلالها 3 هزائم وتعادل وحيد.

ويحتل فريق ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 31 نقطة ، بينما يقع فريق ديبورتيفو ألافيس فى المركز الـ 16 برصيد 16 نقطة.