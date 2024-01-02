الدوري الإسباني.. خيتافي يسعى لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية أمام رايو فاليكانو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق خيتافي، الذى يستضيف نظيره رايو فاليكانو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى.

ويسعى فريق خيتافى لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الأخيرة، بعدما حقق الفوز فى جولتين من آخر ثلاث جولات فى الليجا، وتعادل وحيد، بينما يأمل فريق رايو فاليكانو، فى تحقيق أول انتصار له منذ 9 جولات لم يتذوق فيها طعم الانتصار، حقق خلالها 4 تعادلات ومثلها 4 هزائم.

ويحتل فريق خيتافى المركز الثامن برصيد 26 نقطة، بينما يقع فريق رايو فاليكانو فى المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة.