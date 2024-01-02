الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية بدأت عملها في التحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية للأم المتحدة، إنه يستنكر أي اعتقالات تعسفية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحث الفلسطينيين، متابعا أن الاتفاقات الدولية حفظت حقوق المعتقلين ولكن إسرائيل انتهكت المواثيق الدولية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن محكمة العدل الدولية بدأت عملها في التحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما أوضح أن مختلف الانتهاكات بمختلف عناوينها سيتم دمجها في التحقيق وزجها لدى المحاكم الخاصة من أجل الاقتصاص ممن قام بهذه الانتهاكات.