للإطلاع.. تأجيل محاكمة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بعابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة عابدين، لجلسة 21 يناير الجاري، للاطلاع.

ورد بلاغ من الأهالى لقسم شرطة عابدين، يفيد بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وتبين أنهم ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.