اليابان تعلن حصيلة قتلى اصطدام طائرتين في مطار هانيدا

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة قتلى اصطدام طائرتين في مطار هانيدا، وإحداهما طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني.

وقالت شرطة طوكيو إن 5 أفراد لقوا مصرعهم من أفراد طاقم الطائرة التابعة لخفر السواحل الياباني في أعقاب اصطدامها بطائرة ركاب في مطار هانيدا الدولي بطوكيو.

وأضافت شرطة طوكيو أن الطيار أصيب بإصابات بالغة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وكان مسئول بخفر السواحل الياباني قد أعلن أن 6 أفراد كانوا على متن الطائرة والتي كانت تستعد للإقلاع إلى مدينة "نيجاتا" من أجل تقديم المساعدة لمناطق الزلزال.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية اندلعت بها النيران في مطار هانيدا بطوكيو، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق؛ مشيرة إلى إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب والبالغ عددهم 367 راكبا و12 فرد طاقم بسلام إثر الحادث.