خبير: الدولة المصرية تهتم بشكل ملحوظ وتتقدم في مجال الاستزراع السمكي

أكد خالد أحمد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، أن الدولة المصرية تهتم بشكل ملحوظ وتتقدم في مجال الاستزراع السمكي، لافتًا إلى وجود نظرة مستقبلية فيما يخص البحيرات الشمالية وهي منخفض ساحلي بحيرة البردويل ثم المنزلة وادكو.

وأضاف “السيد” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية اهتمت بالمسطحات المائية وذلك لتعظيم إنتاجها من الإنتاج السمكي، وتم وضع مواد خاصة بها في الدستور المصري، وبالتالي حظيت هذه البحيرات باهتمام كبير من القيادة السياسية مع العمل على توفير الإمكانيات اللازمة.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، إلى أنه تم وضع خطة مقسمة ومكونة من مراحل لتشمل كافة البحيرات المصرية لتعزيز الإنتاج السمكي بالتعاون بين الأجهزة المعنية.