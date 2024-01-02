تجديد حبس إنجي حمادة لاتهامها بالتحريض على الفسق

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس إنجي حمادة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي علي قيم المجتمع المصري.

تفاصيل القبض

كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المتهمة الإعلامية إنجي حمادة بحوزتها هاتف محمول يتضمن مقاطع الفيديو الخاصة بها، وكاميرا واستاند تصوير، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب واقعة تصوير الفيديوهات بقصد تحقيق أرباح من نسب المشاهدات العالية.

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة الأمن، أن الإعلامية إنجي حمادة اسمها سماح مصطفى عبدالفتاح،من مواليد 1975 قاطنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وكانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرتضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف فيالسيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.