ندب الأدلة الجنائية في حريق عقار سكني بالمعادى

بدأت نيابة المعادي الجزئية، التحقيق في واقعة، نشوب حريق في عقار سكني مكون من سبعة أدوار، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات، والتحرى حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بأحد العقارات بمنطقة المعادي مكون من 7 طوابق وامتداده للطابق الأرضي وهو عبارة عن جراج سيارات مما أسفر عنه اشتعال سيارتين.

ودفعت الحماية المدنية سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وإجراء عمليات التبريد.