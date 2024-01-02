" قصة الفلسفة" خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل

تقدم دار آفاق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل كتابا تحت عنوان "قصة الفلسفة" من تأليف ول ديورانت ترجمة عمر الفاروق عمر.

يذكر المؤلف خلال هذا الكتاب لمحات عن العديد من الفلاسفة الغربيين البارزين وأفكارهم، ابتداء من سقراط وأفلاطون مرورًا بفريدرك نيتشه، كما يحاول إظهار الترابط بين أفكارهم وكيف أن فكرة أحد الفلاسفة ألهمت من جاء بعده.

يتكون الكتاب من أحد عشر فصلًا، يركز كل فصل من الفصول التسعة الأولى على فيلسوف واحد، بينما يقدم الكاتب لمحة مختصرة عن ثلاثة فلاسفة من بدايات القرن العشرين في كل من الفصلين الأخيرين.

نشر الكتاب عام 1924، وصدرت الطبعة الثانية المنقحة عام 1933.