بالفيديو.. تفاصيل فوز طفل مصري بالمركز الأول عالميا في "الحساب الذهني" بماليزيا

كشف مارك نادر، تفاصيل فوزه بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الحساب الذهني بماليزيا، وتسجيله اسمه مع العباقرة، قائلًا: إن مسابقة الحساب الذهني عبارة عن برنامج يشترط عدم استخدام الآلة الحاسبة في أي مسألة حسابية نهائيًا وكل الأسئلة تكون مرتبة في المخ، بشرط أن يكون هناك خطوات لا بد من المرور بها حتى وصول المتسابق إلى المستوى العالمي.

وأضاف "مارك" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك مستويات متقدمة ومتطورة للغاية ويجب إنجازها ويجب معرفة من أين نبدأ حتى لا نفشل في حل المسائل، حيث يتم البدء بالدخول في مسابقة مصر للتمكن من الدخول للمسابقة العالمية.

وأوضح، أنه في السنوات الماضية لم تكن المسابقة العالمية يتم تنظيمها بسبب تداعيات جائحة كورونا، ووعندما عادت مرة أخرى اشتركت فيها وحصلت على المركز الأول".

وأردف، الفاز بالمركز الأول عالميًا في الحساب الذهني بماليزيا، أن عمره 11 عامًا ويدرس في الصف السادس الابتدائي بمحافظة بني سويف، موضحًا أن الأسلوب الخاص بالحساب الذهني في المواد الخاصة به في المدرسة، حيث أن كل خطوة من خطوات الحساب الذهني يحصل المتسابق فيها على درجة او نصف درجة.

وأشار إلى أنه شارك في فريق مكون من أربع تلاميذ في المسابقة هم لؤي وحمزة وزياد حيث مثلوا مصر وحصلوا على الميدالية الذهبية.