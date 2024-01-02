ارتفاع الذهب اليوم الثلاثاء عند 2062 دولارًا للأونصة

واصل الذهب ارتفاعه في أولى جلسات تداول عام 2024، بعد أن حقق مكاسب كبيرة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة من العام الماضي، ويأتي هذا قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وافتتح الذهب الفوري تداولات اليوم الثلاثاء، عند المستوى 2062 دولارا للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2078 دولارا للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.8%، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2075 دولارا للأونصة.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر هذا الأسبوع في محاولة لمعرفة المزيد من الإشارات والتوضيح عن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وكان البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي أشار إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وأشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى خفض الفائدة خلال 2024 بمقدار 75 نقطة أساس، بينما ترى الأسواق أن البنك سيقوم بخفض الفائدة بشكل أكبر ويبدأ في وقت مبكر من هذا العام تحديداً في مارس القادم.

كما تشير توقعات الأسواق الآن إلى توقعات بنسبة 70% أن يقوم البنك بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس القادم. على أن يصل إجمالي خفض الفائدة هذا العام إلى 125 – 150 نقطة أساس.

أيضًا تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على بيانات الوظائف للقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة القادمة، ومن المتوقع أن تظهر القراءة المزيد من التباطؤ في سوق العمل هو الاتجاه الذي من المرجح أن يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل 168 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر بأقل من القراءة السابقة بقيمة 199 ألفا، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 3.8% من القراءة السابقة بنسبة 3.7%.

وتباطأ التضخم وسوق العمل بشكل كبير خلال عام 2023، ولكن تظل ضغوط الأسعار ظلت أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

وحذر أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من أن البنك المركزي سيحتاج إلى رؤية المزيد من التراجع في كلا من التضخم وقطاع العمالة للنظر في خفض أسعار الفائدة مبكرًا.

كما حذر أعضاء البنك أيضًا من أن الرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي كانت مفرطة في التفاؤل.

وجدير بالذكر، أن الدولار الأمريكي افتتح تداولات اليوم على ارتفاع أيضاً بنسبة 0.2% ليسجل ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مبتعداً عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذهب سجله الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.024% بعد أن انخفضت عوائد السندات في شهر ديسمبر بنسبة 10.7%.