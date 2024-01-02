استشهاد 4156 طالبًا فلسطينيًّا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا بين صفوف طلاب المدارس قد ارتفع بشكل مقلق منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أفادت بوفاة 4156 طالبًا وإصابة 7818 آخرين بجروح.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، قالت إن إجمالي الطلبة الذين فقدوا حياتهم في قطاع غزة منذ انطلاق الهجوم وصل إلى أكثر من 4119 شهيدًا و7536 جريحًا. وأكدت الوزارة أن العنف لم يقتصر على غزة فقط، حيث استشهد 37 طالبًا في الضفة الغربية وأصيب 282 آخرون، إلى جانب اعتقال 85 طالبًا.

وأشار البيان إلى أن الهجمات طالت أيضًا الكوادر التعليمية، حيث استشهد 221 معلمًا وإداريًا، وأصيب 703 آخرون في قطاع غزة، بينما أصيب خمسة في الضفة وتم اعتقال أكثر من 71 آخر.

وتابع البيان أن الهجمات طالت 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، مما أسفر عن تضرر 83 منها بشكل كبير وتدمير سبع مدارس تمامًا. وتعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتدمير.

وأكدت الوزارة أن نسبة 90% من الأبنية المدرسية تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة بسبب الاستهداف الإسرائيلي، وأن 29% منها لا يمكن تشغيلها بسبب الدمار الكامل أو الأضرار البالغة. وأشارت إلى استخدام 133 مدرسة حكومية في قطاع غزة كمراكز للإيواء.