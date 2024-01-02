6 لاعبين خارج أسوار النادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية

بات أكثر من لاعب داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطروحا للرحيل، مع فتح باب الانتقالات الشتوية، بشكل رسمي، ، لأسباب فنية وعدم الحاجة إليهم، أو رفض البقاء بسبب عدم المشاركة في المباريات، أو بسبب العروض المغرية التي تلقاها أحدهم خلال الفترة الماضية.

ودخل 4 لاعبين قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، في ظل ابتعادهم عن المشاركة مع الفريق الحمر وخروجهم من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر أو اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماتهم، وتدعيم صفوفهم في الفترة الحالية.

ويترقب كل من: أحمد عبد القادر وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وخالد عبد الفتاح و كريم نيدفيد تحديد مصيرهم مع الأهلي، في يناير المقبل، في ظل تلقي البعض منهم عروضا للرحيل عن القلعة الحمراء أو رغبة البعض في البحث عن فرصة جديدة، بعدما ابتعدوا التألق مع الفريق الأحمر.

وتسبب خروج أحمد عبد القادر من حسابات مارسيل كولر بالفترة الأخيرة في تفكير اللاعب بالرحيل عن الأهلي، من أجل المشاركة لفترات أطول واستعادة تألقه بعيدا عن القلعة الحمراء، وبدأ يفكر في الرحيل لأندية خارجية أو الانضمام لسموحة، والذي سبق أن تألق بقميصه من قبل.

وبات صلاح محسن مرشحا للرحيل عن الأهلي في يناير، بعدما فشل في إثبات نفسه واستغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق الأحمر منذ العودة لصفوفه في بداية الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا.

ويترقب التونسي محمد الضاوي كريستو حسم مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل في يناير لأيا من الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي، خاصة أنه يخرج بشكل مستمر من حسابات مارسيل كولر، حيث يهتم نادي مودرن فيوتشر بضم اللاعب والاستفادة من إمكانياته.

ويحسم مسئولو النادي الأهلي موقف المالي أليو ديانج من الاستمرار في صفوف الفريق أو الرحيل في يناير بعد اهتمام أندية قطرية وسعودية بالتعاقد معه، خاصة أن لديه عرضا من نادي قطر القطري، ويترقب مسئولو القلعة الحمراء تقديم عرض مالي مناسب للتعاقد مع اللاعب.

كما يأتي خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن للأهلي، الذي بات ضمن المرشحين للرحيل إلى فريق مودرن فيوتشر، ضمن صفقة ضم عمر كمال، التي تقترب من الانتهاء خلال الساعات المقبلة.

ومن ضمن اللاعبين الذين قد يرحلون عن الفريق أيضا ، كريم نيدفيد، لاعب الوسط، في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر منذ عودته من الإعارة، وقد ينتقل إلى فريق مودرن فيوتشر.