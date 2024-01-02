قصور الثقافة تقدم معرضا عن العائلة المقدسة ضمن احتفالات العام الجديد

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرضا فنيا تحت عنوان "العائلة المقدسة 2024"، الخميس المقبل 4 يناير في السابعة مساء، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات البرنامج الفني المعد بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، برعاية وزارة الثقافة ، والذي يستمر حتى 9 يناير المقبل

يشارك خلال فعاليات المعرض 31 فنانا تشكيليا من المؤثرين فى الحركة الفنية والمهتمين بالفن القبطي في مصر، يتم تكريمهم عقب الافتتاح.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية توثق رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم بفلسطين، وحتى وصولها إلى مصر، وما حملته إلى العالم من رسالة سلام ومحبة وأمان.

وتتنوع الأعمال ما بين البورتريهات التي تعتمد على تقنية الظل والضوء باستخدام الأقلام الرصاص، واللوحات والاسكتشات الفنية المرسومة بألوان الأكريليك، والزيتية، والأخرى المصممة باستخدام النسيج وقشور الخشب، وغيرها من الخامات والأساليب الفنية التي يشتهر بها الفن القبطي.



تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا المعرض بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول تلك التجربة الثرية التي توثق مسار العائلة من خلال الفن القبطي العريق المعروف بتنوع سماته وخصائصه، وتعكس الهوية المصرية والإنسانية.

وقد أدرجت منظمة "اليونسكو" الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي عام 2022، لتوثيق مسارها وأهم محطاتها، نظرا لما تحظى به من أهمية كبرى من الناحية الدينية والأثرية والتاريخية.