«حياة كريمة»: تنفيذ 75% من أعمال المبادرة والمواطن شعر بالتطوير

أكدت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، أن المبادرة نفذت 75% من أعمال حياة كريمة في جميع القرى المدرجة ضمن خطة التطوير في المحافظات المختلفة، متابعة أن مبادرة حياة كريمة فريدة من نوعها، وحازت على إشادة دولية من الأمم المتحدة.

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من وراء المبادرة يكمن في تغيير حياة المواطن المصري والذي شعر فعلا بالتطوير، وتحقيق الحياة الكريمة، من المأوى الآمن، وشرب مياه نظيفة، وحياة صحية سليمة.

وتابعت المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، أنه من الجيد للغاية حدوث هذا التطوير في ظل الظروف الدولية الحالية، معلقة “نحن نحفر في الحجر بالتوازي مع تنمية الإنسان المصري”.