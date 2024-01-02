هشام آمنة: "صوتك مسموع" تلقت 21349 شكوي خلال 2023

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال عام 2023 في حل شكاوي المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات الهامة التى تعمل عليها المبادرة ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة "صوتك مسموع" ، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات و الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد الرسائل التي وردت إلى مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2023 بلغ حوالي 185843 رسالة ، حيث تضـمنت هذه الرسائل عـدد 21349 شكـوى تم حـل عدد 16950 شكوى بالإضافة إلى حل عدد 1658 شكوى من الشكاوى الجارى حلها شهريا طوال العام ليصل إجمالى ما تم حله خلال عام 2023 إلى 18608 شكوى بنســــــــبة 87.2 % وجارى حل عدد 2741 شكوى بالتنسيق مع المحافظات و الجهات المختصة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أكثـر الشكاوى جاءت فى ملف الاشغالات وبلغ عــــددها 8389 شكوى ثم القمامة8140 شكوى ومخالـــــفات البــناء 2068 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعـــــــية وأمــــــــــلاك الدولة 1223 شكوى والفساد عدد 42 شكوى بالإضافة إلى 1462شكوى خاصة بتعــــــــــــريفة الركوب للسيارات وتم اتخاص الاجراءات اللازمة تجاه كافة الشكاوي بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المبادرة تلقت خلال عام 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عبر خدمة ( الواتس آب ) عدد 143481رسالة وتضمنت 18389شكوى تم حل 14546شكوى منها بنسبة 79.1% ، كما تلقت الصفحة 41350 رســــالة من المواطنين وتضمنت 2809شكوى تم حل 2270 شكوى منها بنسبة 80.8% ، بالإضافة إلى تلقى خدمة البريد الإليكتروني عدد 1012 رسالة وتضمنت 151شكــاوى تم حل134 شكاوي منها بنسبة 88.7% ، كما تلقت خدمة الخط الساخن خلال العام عدد 4061 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات للمواطنين والاستفســارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أن تعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بالمبادرة ساهمت في زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التي تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

ووجه اللواء هشام آمنة فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

وفى السياق ذاته أِشار " أمنة " إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة بفحص عدد ٢٣٥٧ شكوى بالتنسيق مع المحافظات من خلال بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى عدد ٥٦ شكوى داخل قطاعات الوزارة و تم حلها .

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة ،وهي رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريدالإلكتروني Info@mld.gov.eg .