بالفيديو.. وزارة العمل تكشف عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن وزير العمل حسن شحاتة جدد دعوته إلى مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت من اليوم الأول للعام الجديد 2024، بالأمس لبدء تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف "خضر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الوزير أكد في توجياته وكتابه الدوري أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يصل إلى 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب بداية من العام الجاري.

وتابع أن الميزة في الزيادة الجديدة هي أنها جاءت دون استثناءات، فقد كان في السابق بعض المنشآت التي تتعثر بسبب التحديات، فكانت تتقدم إلى مديرية العمل بأنها تستطيع أن تفي بأجور عمالها، فكان يقوم بهذه المهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة.

وأردف، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد أهمية ودور وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وهم جنود الإنتاج لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

وأشار إلى أن قانون العمل به بعض المواد التي تجيز لمديرية العمل ومكاتب العمل بالمحافظات للمتابعة والمراقبة والتفتيش بأن يكون هناك إجراءات ومن يخالف تنفيذ هذا القرار سيكون هناك عقوبات، موضحًا: "بشرى للمشاهدين أن القرار جاء بعد اجتماع للمجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي وكان حاضرًا أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، ولذلك فهو قرار صادر برضا وتوافق الجميع ولذلك لن يكون به مخالفات أو مشاكل".