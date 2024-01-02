ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول

امتحانات جامعة جنوب
امتحانات جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية التجارة وذلك في اطار توجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات  ، و اطمأن نائب رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات و توفير كافة سبل الراحة للطلاب.
الجدير بالذكر انه يؤدى اليوم الامتحانات طلاب كليات التربية والصيدلة والاداب والاثار والعلاج الطبيعي والعلوم والتربية النوعية والهندسة والتمريض 
شهد الجولة التفقدية الدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

أعمال الامتحانات امتحانات الفصل الدراسى جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية يوم الامتحان وكيل كلية