رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول

أجرى الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكلية التجارة وذلك في اطار توجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات ، و اطمأن نائب رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات و توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

الجدير بالذكر انه يؤدى اليوم الامتحانات طلاب كليات التربية والصيدلة والاداب والاثار والعلاج الطبيعي والعلوم والتربية النوعية والهندسة والتمريض

شهد الجولة التفقدية الدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.