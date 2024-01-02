الكنيسة الإنجيلية تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفدٍ من المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وقيادات الطائفة وكلية اللاهوت الإنجيلية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

أعرب قداسة البابا عن ترحيبه بالوفد الإنجيلي، وتحدث عن بركات ميلاد السيد المسيح، الذي أعطانا بداية جديدة وسلام وأمل ورجاء في حياة أفضل وأعلنت عن محبة الله الدائمة للإنسان.

وأجاب قداسته عن أسئلة ضيوفه في أجواء من الود والمحبة.

ومن جهته عبر الدكتور القس أندريه زكي عن شكره لقداسة البابا لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن قداسة البابا رمز للمسيحيين في العالم وليس في مصر فقط، وأشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بالدور الذي يقوم به في الكنيسة والوطن.