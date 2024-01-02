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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجوع في القطاع.. "أونروا": 4 من بين 5 عائلات يجنوب غزة أمضوا يوما وليلة دون طعام

الجوع في قطاع غزة
الجوع في قطاع غزة
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كشفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمارا الرفاعي، اليوم الثلاثاء، أن 4 من بين 5 عائلات في جنوب قطاع غزة قالوا إنهم أمضوا على الأقل يوما وليلة دون طعام، جراء الأزمة الراهنة، بحسب التقارير الصارة عن تصنيف "آي بي سي" الخاص بمعدلات الجوع.

وأشارت المتحدثة باسم "أونروا" إلى أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة كارثي للغاية، ويتدهور يومًا تلو الآخر.

وأضافت "الرفاعي" أن "هناك كارثة صحية وغذائية وإنسانية في كل مناطق غزة، وسيكون لها تبعات طويلة الأمد نكتشفها مع الزمن"، بحسب ما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

ونوهت إلى أن " الوضع الغذائي سيئ للغاية، وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من الوضع الراهن".

أونروا اللاجئين الفلسطينيين تمارا الرفاعي الجوع في غزة