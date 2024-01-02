خلال 24 ساعة.. تنفيذ 58372 حكما قضائيا متنوعا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 373 قضية مواد مخدرة بإجمالى 421 متهم ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (142,034 كيلو جرام) كمية من مخدر البانجو وزنت (41,200 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيروين وزنت (24,107 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيدرو وزنت (18,570 كيلو جرام) كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,110 كيلو جرام) كمية من مخدر الآيس وزنت ( 2,042 كيلو جرام) كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,115 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (395 جراما) كمية من مخدر البودر وزنت (372 جراما) (1043) قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (135 قطعة سلاح نارى بحوزة 116 متهما) .. وذلك على النحو التالى : (11) بندقية آلية (19) بندقية خرطوش (6) طبنجات .

(99) فرد محلى (237) طلقة مختلفة الأعيرة (10) خزينة متنوعة (192) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58372) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(201) حكم جناية (18403) حكم حبس جزئى (3350) حكم حبس مستأنف (28460) حكم غرامة.

(7958) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (17) متهم إرتكبوا (7) وقائع متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة عدد (3) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (26536) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.