خبير: زلزال اليابان أو خطأ برج المراقبة قد يسبب اشتعال طائرة طوكيو

قال الدكتور مازن السماك، خبير شؤون الطيران من بيروت، إن هناك أسبابا مختلفة قد تؤدي لوقوع حادث احتراق طائرة في مطار هانيدا في طوكيو، ومنها الزلزال الذي وقع في اليابان أو خلل كهربائي أو خطأ من برج المراقبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه من الغريب أن تصطدم طائرة خفر السواحل مع طائرة ركاب بها نحو 400 راكب على أرض المطار فلا بد من مراجعة برج المراقبة والمحادثة بين الطيارين والمراقبين، و"أين كانت الطائرة عندما أخذت الإذن بالهبوط وأين كانت الطائرة الأخرى التابعة لخفر السواحل الياباني، وربما حدث نوع من الإرباك لدى الطيارين".

وتابع "في تقديري أن ما حدث كان خطأ من برج المراقبة، وأي طائرة تقترب من المطار لا بد أن تأخذ إذن الهبوط وأن يكون المدرج خالٍ تماما".