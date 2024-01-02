الزمالك يناقش ملف الصفقات الشتوية مع الجهاز الفني

يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف الصفقات الشتوية، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للوقوف على احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد أحمد سليمان، وحسين السيد، المسئولان عن ملف الكرة فريق الكرة، جلسة مع معتمد جمال، لتحديد المراكز التي يحتاج إليها الفريق، تحسبًا لحل أزمة القيد التي يعاني منها النادي.

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بـ 5 صفقات شتوية، حال حل أزمة إيقاف القيد، وكشف مصدر مسئول بالنادي الأبيض، توصل الزمالك إلى اتفاق مع 3 لاعبين، لضمهم إلى صفوف الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد حل أزمة إيقاف القيد.

وتوصل مسئولو الزمالك إلى اتفاق بشكل رسمي مع عبدالعزيز البلعوطي، حارس مرمى نادي إنبي، ومحمد شحاتة، لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش، ومحمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وينتظر الزمالك إنهاء الاتفاق مع الثلاثي لينضم للفريق في يناير المقبل، بعد حل أزمة القيد.