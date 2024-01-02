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الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الصناعات النسيجية تدرس 14 فرصة استثمارية جديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أعلنت غرفة الصناعات النسيجية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المرشدي، خطتها للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، فضلا عن دراسة نحو 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة في إطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات.

وأكد المحاسب محمد المرشدي رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع، عبر إجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية في مصر للتعرف على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الأرقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع إلى 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهي منتجات يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها.

وقال إن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص على أرض الواقع، اعتباراً من توفير الأراضي اللازمة وحتى التمويلات البنكية.

اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية الصناعات النسيجية تعتزم التعاقد مع مكتب استشاري استراتيجية لتنمية قطاع الصناعات النسيجية الصناعات النسيجية تدرس 14 فرصة استثمارية جديدة تعميق الصناعة وإحلال الواردات