التموين: تنفيذ مشروعات استثمارية تجارية بالشرقية

اجتمع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمكتبه بالديوان العام ، وذلك لمتابعة أخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين .



وقال عشماوي إن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة الشرقية مشيراً إلى أنها من المحافظات الواعدة ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها .



وتفقد عشماوي مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طلبة عويضة بالزقازيق لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع ،حيث يقام على مساحة 10000 متر مربع تقريبا بحجم استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه.

كما تفقد مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة العصلوجى على مساحة 16800 متر مربع تقريبا بحجم استثمارات 1 مليار و 200 مليون جنيه

وشدد "عشماوى " على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى والانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في الوقت المحدد .



وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجح مدار 5 سنوات الماضية فى جذب استثمارات محلية واقليمية واجنبية بلغت ما يقرب من 60 مليار جنيه في عدد 23 مشروعا في 14 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية لأنشطة تجارية بلغت 55٪؜ من إجمالي محافظات الجمهورية، كما تم وضع حجر الأساس لثلاثة مخازن استراتيجية في محافظات " السويس والأقصر والفيوم " باستثمارات تتعدى 4.5 مليار جنيه وتهدف الى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الاساسية بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي ،فضلا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.