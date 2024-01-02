"الكهرباء": جار تنفيذ محطتين جديدتين للمحولات فى المنيا وبنى سويف لدعم "مستقبل مصر"

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، أنه يتم إعطاء الأولوية لتوصيل التيار للمشروعات التنموية خاصة استصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية نظرًا للبعد التنموية لها، مشيرا إلى قيام القطاع بتنفيذ المطلوب منه لمشروعات الزراعة فى سيناء والساحل الشمالى وتوشكى والعوينات ومستقبل مصر وجارى توصيل التيار لاستصلاح وزراعة 850 الف فدان فى شمال اسوان وغرب كوم امبو بعد ان تم الانتهاء من تغذية 70 الف فدان بالعوينات مؤخرا.

في حين أطلق قطاع الكهرباء التيار بمحطة محولات صدفا الجديدة جهد 66 وجارى العمل فى توسيع محطتى توشكى 2 والعويات 1 وانشاء محطة توشكى 5 بععد اسناد تنفيذ مشروع تزويد روافع ممياة توشكى بالتيار للتلبية التوسعات العمرانية والزراعية بالمنطقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واشارت الوزارة الى جاهزية 10 محطات محولات فى جنوب الوادى للافتتاح والعمل لتلبية متطلبات المشروعات التنموية وخاصة الزراعية فى جنوب الوادى بتوشكى والعوينات و الانتهاء من توسيع محطة محولات توشكى 2 جهد 500 كيلوفولت وزيادة قدرات محطة توشكى 3 وذلك بخبرات وصناعة وطنية وتنفيذ خطوط الربط المطلوبة لهذة المشروعات لتكون الكهرباء سابقة فى دعم خطط الدولة للتوسعات العمرانية والزراعية والصناعية.

وقالت المهندسة صباح مشالى رئيس شركه نقل الكهرباء ان قطاع الكهرباء بدا تنفيذ خطوط الربط لنقل قدرات مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة والبالغة حوالى 700 ميجاوات والتى تنفذها اكوباور والنويس تمهيدا لدخولهما الخدمة قريبا ووضعهما على الشبكة القومية للكهرباء كما بدا العمل لاقامة محطة محولات شرق قنا وذلك بعد وضع الحهد على محطتى المحولات المتنقلتين طاقة 60 ميجاوات لكل منهما لتشغيل روافع المياة الجديدة فى توشكى لتلبية متطلبات مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة.

وأوضح المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية اليوم، أنه جارى تنفيذ محطتين جديدتين للمحولات فى المنيا وبنى سويف جهد 66 / 22 لدعم مشروع مستقبل مصر لاستصلاح الأراضى والتوسع العمرانى.

وأشار إلى الأعمال الجاري تنفيذها حاليًا بمحطة محولات توشكى الرئيسية التى من شانها توفير احتياجات المشروعات الصناعية الجارى تنفيذها بتوشكى والمتعلقة بتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها وزيادة الطاقة المصدرة الى السودان وأن مكونات شبكة كهرباء مصر العليا تضاعفت خلال عهد الرئيس عبد الفتاحح السيسى ووصلت لمناطق لم يصلها العمران من قبل.

كما أضاف أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الاخيرة لدعم الشبكة بجنوب الوادى بلغت حوالى 35 مليار جنيه لتكون الشبكة الكهربائية بالجنوب تماثل شبكة الشمال ولديها كافة الامكانات لتلبية متطلبات التنمية لعشر سنوات قادمة.

ولفت إلى الانتهاء من تنفيذ سلسلة من محطات المحولات وهى جاهزة الان للافتتاح تتضمن محطات بنى سويف العملاقة جهد 500 / 220 ميجافولت وشرق اسيوط وشرق سوهاج بقدرات مماثلة، هذا بالاضافة إلى محطات توشكى 3 وتوشكى 4 بطاقة 220 / 66 لتلبية احتياجات المشروعات التنموية واستصلاح الاراضى بالمنطقة ومحطات اسنا وفارس وطامية ورؤؤف بطاقة 220 / 66 ميجافولت. وذلك ضمن سلسلة من المحطات العملاقة على الجهد الفائق والعالى يتم اقامتها بجنوب الوادى تزامنا مع تنفيذ الشبكة الجديدة شرق النيل.