اليوم.. انطلاق معسكر المنتخب بالعاصمة الإدارية.. وارتياح لتألق "صلاح".. والطبيب يحدد موقف "الشناوي"

يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية استعداداً لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 ويستمر المعسكر حتى السفر إلى كوت ديفوار ويتخللها مباراة ودية مع تنزانيا.

وتحدد موعد سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل في تمام الثالثة عصرا على متن طائرة خاصة.

ومن المقرر أن يعقد البرتغالي فيتوريا، اجتماعا مع اللاعبين اليوم لتحديد نظام العمل داخل المعسكر والتأكيد علي أهمية إحراز اللقب خاصة في ظل وجود جيل قوي من اللاعبين

وكشف مصدر داخل جهاز المنتخب، عن أن فيتوريا طلب تقرير عن اللاعبين المصابين وتحديدا الشناوي لتحديد مدى مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية من عدمها

وأشار المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن هناك سعادة كبيرة داخل المنتخب من تألق صلاح وكذلك التصريحات الإيجابية حول أمنيته بالتتويج بالأميرة الأفريقية مع المنتخب

وقرر الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول عدم اقتناء احتياجات غذائية كبيرة خاصة أن المنتخب سيتواجد في العاصمة الإيفوارية أبيدجان التي يتواجد بها العديد من المحلات التجارية عالية الجودة.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى في تمام السابعة مساء الأحد الموافق 14 يناير في افتتاح مباريات الفراعنة بكأس الأمم الافريقية.

كما يلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 18 يناير.

ويواجه الرأس الأخضر في الجولة الثالثة في العاشرة مساء الإثنين الموافق 22 يناير.