الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" .. وبمناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات، وأقر بإرتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

ضبط (4 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات- كابل كهربائى) وبمناقشتهم إعترفوا بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.