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الثلاثاء 02 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" .. وبمناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات، وأقر بإرتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
 ضبط (4 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات- كابل كهربائى) وبمناقشتهم إعترفوا بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط العناصر الإجرامية القاهرة جرائم السرقات