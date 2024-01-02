"تعليم الدقهلية": لا شكاوى بأول أيام امتحانات النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عدم اي تلقي شكاوى اليوم الثلاثاء، اولى ايام امتحانات المواد الدراسية التى لايتم اضافتها للمجموع للصفين الأول والثاني الاعدادى والأول والثانى الثانوى.

و أضاف البيان أنه أدى اليوم ١٤٠ ألف ٤٩٩ طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي و١٣١ ألف ٦٨٧ طالب وطالبة بالصف الثانى الإعدادي عام ولغات امتحان مادة التربية الدينية كما يؤدى طلاب الصف الأول الاعدادى و الثانى الاعداداى و بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات امتحان مستوى رفيع لغة أولى ومستوى رفيع لغة ثانية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعه الواحدة ونصف.

وأشار البيان إلى أنه ٦٤ ألف ٩٠٨ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى و٥٤ ألف ٤٩٤ طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى أدو امتحان مادة اللغة العربية وتكنولوجيا "زراعة وصناعة" اعتبارا من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة .

ومن جانبه صرح ناصر شعبان وكيل الوزارة انه سوق تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس المحافظة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٩ من يناير حتى ١٤ يناير للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية النقل اعتبارا من ٩ يناير حتى الأربعاء ١٧ يناير اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية العامه والمهني فتبدأ من الخميس ١٨ يناير حتى الخميس ٢٥ يناير والمرحلة الثانوية اعتبارا من ١١ يناير حتى ٢٤ يناير.

ووجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مديرى الإدارات التعليمية والمتابعة بضرورة متابعة الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وشدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب .

وأكد تنظيم دخول الطلاب اللجان الامتحانية ومنع الغش بكافة سبله مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.