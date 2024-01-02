الأمن العام يضبط عصابة سرقة التكاتك في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، الدقهلية، الفيوم) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة: ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين- مقيمون بدائرة مركزى شرطة "أبو حمص، رشيد" من بينهم 3 عملاء سيئ النية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع وأرشدوا عن المسروقات (3 مركبات "توك توك").

مديرية أمن الدقهلية: ضبط (بائع خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد) حال قيامه بمحاولة سرقة مجموعة من قطع مواسير الزهر من داخل محطة مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المركز.. وبمواجهته أقر بالواقعة.

مديرية أمن الفيوم : ضبط (نجار مسلح - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) حال قيامه بمحاولة سرقة 2 موتور مياه من داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز.. وبمواجهته أقر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.