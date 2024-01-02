ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس جامعة حلوان يقدم التهنئة بالعام الميلادي الجديد

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

كما هنأ مجلس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في مصر، والمضي قدمًا في مواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية ، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث أكد الدكتور قنديل  ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم.

كما تمت التوجيهات برفع حالة الاستعداد في الإدارة الطبية وتشكيل لجان طوارئ والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أى مشكلة طارئة، لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للطلاب خلال الامتحانات، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

أعضاء هيئة التدريس الجمهورية الجديدة العام الميلادي الجديد 2024 جامعة حلوان