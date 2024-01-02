طبيب متهم بإجراء عمليات إجهاض للفتيات بالجيزة: "بكسب فيهم ثواب بدل الفضيحة"

استمعت جهات التحقيقات لأقوال طبيب متهم بإدارة عيادة لإجراء عمليات إجهاض للفتيات بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية، وقال الطبيب إنه يجري عمليات إجهاض للفتيات بدعوى التستر عليهن من الفضيحة، قائلًا: "بكسب فيهم ثواب بدل الفضيحة".

وتلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ من الأهالي بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم مفادها العثور على جثة وسط القمامة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة.

كما جرى فرض كردون أمني بموقع العثور على الجنين وبفحص الكاميرات تبين قيام فتاة وسيدة وسائق توك توك بالتخلص من الجنين وجرى ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبسؤالهم أقروا أن الجنين نتيجة علاقة غير شرعية بين الفتاة وخطيبها السابق، حيث إن الفتاة تمت خطبتها من أحد الأشخاص وتم فسخ الخطبة بعد فترة، ومن ثم تمت خطبتها من شخص آخر.

وبعد فترة قامت بمغافلة خطيبها وعادت لمحادثة ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة أسفرت عن حملها سفاحًا.

وأشاروا فى اعترافاتهم إلى أن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية، وأجرت لها عملية إجهاض، واستعانت الأم بخطيب نجلتها الأخرى "سائق توك توك" للتخلص من الجنين وإلقائه بصندوق قمامة بدائرة قسم الجيزة.

وتم القبض على الطبيب والممرضة التى تساعده فى ارتكاب جرائمه الآثمة، كما تم إلقاء القبض على مالك المنزل الذي استأجر منه العيادة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.