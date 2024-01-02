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الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 59763 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة من ضبط‏
خلال 24 ساعة من ضبط‏ 59763 مخالفة مرورية متنوعة)
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 59763 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 

554 مخالفة السير بدون تراخيص. 

75 دراجة نارية مخالفة. 

9118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. 

26 مخالفة موقف عشوائى. 

1296 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. 

5 مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات