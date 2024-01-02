ضبط موظفين بتهمة الاستيلاء على المال العام بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث تم ضبط موظفين باحدى الشركات بتهمة الاستيلاء على مبلغ 23,614 مليون جنيه، من حسابات الشركة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى شركات الأسمنت ، مقيمان بمحافظة القاهرة) بإستغلال طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ (23,614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به وإختلاس باقى المبلغ لنفسه ، وقيامه بإصدار شيك بنكى للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.